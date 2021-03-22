KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 2020 yılı işgücü verilerini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı işgücü verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2020 yılında işsizlik oranı 2019’a göre 0.5 puan gerileyerek yüzde 13.2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranında 2019 yılına göre bir iyileşme olmasına rağmen, açıklanan verilere baktığımızda, işgücüne katılım oranının yüzde 49.3’e, istihdam oranının yüzde 42.8’e gerilediğini görüyoruz. Nüfusumuza oranla işgücüne katılım ve istihdam oranının artmasının hedeflemeliyiz.” dedi.
Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “2020’de pandeminin etkileri maalesef istihdama da yansıdı. Sektörel olarak baktığımızda, en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini görüyoruz. 2020 yılında, istihdam kaybının büyük çoğunluğu hizmet sektöründe gerçekleşmiş. Tarım ve sanayi sektörlerinde daha az. Bu yıl hizmet sektörünün de katkısıyla istihdamda toparlanmalar bekleyebiliriz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.