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22 Mar 2021 - 20:30- Gündem

Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"

Gölcük Medar Hastanesi’nde kızını ameliyat ettiren anne Gülşah Akdeniz, 959 TL ameliyat ücreti ve bin 348 TL de “Refakatçi Hizmet Bedeli” eklenip toplamda 2 bin 307 ödediğini belirterek SGK İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Anne Akdeniz, SGK’nın hastaneye 10 katı ceza kesti

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Gülşah Akdeniz, 20 Kasım 2020 tarihinde kızı Deniz Akdeniz’i, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırdı. Kocaeli'de önce farklı bir özel hastaneye giden anne Gülşah Akdeniz, o hastanenin yönlendirmesi ile kızını Dr. Şahin Talus, Uzm. Dr. Nevzat Doğan, Op. Dr. M. Veysel Besnili, Op. Dr. Numan Ulay ve Uzm. Dr. Metin Göklü’nün ortaklığında kurulan Gölcük Medar Hastanesi’ne götürdü. Kızını apandisit nedeniyle apar topar ameliyata aldığını söylediği hastanenin kendisine boş bir sayfaya imza attırdığını iddia etti. Ameliyattan sonra toplam ameliyat ücretinin 959 TL olduğunu öğrenen anne Gülşah Akdeniz, önüne ayrıca bin 348 TL’lik bir “Refakatçi Hizmet Bedeli” de konularak hastanenin 2 bin 307 TL’lik bir fatura çıkardığı iddiasında bulundu.

“FATURAMI SÜREKLİ ERTELEDİLER”

Fazla ücret alındığına dair şüpheye kapıldığını belirten anne Akdeniz, hastaneden faturasını vermelerini talep ettiğini söyleyerek, “Hastane ise faturamı sürekli erteleyerek vermek istemedi. Israrım üzerine verilen faturada “Refakatçi Hizmet Bedeli” eklendiğini fark ettim. Bunun neden bu kadar olduğunu sorup haksız bir ücret alındığını söyledim. Verdiğim ücreti geri almak istediğimi hastane yönetimine bildirdim. Ancak hastane böyle bir şeyi kabul etmeyerek beni haksız buldu” dedi.

HASTANEYE 10 KATI CEZA

Daha sonra Akdeniz, SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak mağduriyetini bildirdi. SGK’dan Akdeniz’i destekler nitelikte bir karar çıktı. SGK, “Şikayet konusu olan Özel Medar Hastanesi’nde 20.11.2020 tarihinde aldığı sağlık hizmetleri için tahsil edilen bin 143,70 TL’nin Sağlık Uygulama Tebliği (İlave ücret alınmayacak “Acil Haller nedeniyle sunulan” sağlık hizmetleri) hilafına tahsil edilmiş olduğu ve adı geçen sağlık hizmet sunucusuna yürürlükte bulunan 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmetleri Sunucularından Sağlık Hizmeti Alma Sözleşmesinin 12.9 maddesine aykırı eyleminden dolayı cezai şart uyguladığı, bilgilerinize sunulur” denildi. SGK tarafından verilen ceza ile hastanenin, aldığı ücretin 10 katı ceza ödeyeceği öğrenildi. 

“BİZ ZATEN CEZAMIZI ÖDEDİK”

Akdeniz, SGK’nın yaptığı açıklama ile ve Gölcük Medar Hastanesi’nin aldığı haksız ücreti vermediğini bu yüzden de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuracağını bildirdi. Akdeniz, SGK’nın usulsüzlük yaptığını tespit ettiği hastaneleri tüketiciye aldığı ücretin iki katını vereceği ve eğer tüketiciye verilmez ise SGK 10 katı ödeyeceğini bildirdi. Hastanenin bu ücreti vermek istemediğini ifade eden Akdeniz, “Ben hastaneyi aradığımda bana biz zaten cezamızı ödedik, diye çıkışıyorlar” ifadelerini kullandı. 

“BEN HAKKIMI ARIYORUM”

Hakkını aradığını ifade eden Akdeniz, “Ben kızımı o gün götürdüm ama çaresizce götürdüm, bana apar topar bir şey imzalattılar ve gördüğüm kadarıyla boştu sayfa, şimdi gelip bana siz o gün imzaladınız diyorlar. İmzaladım ama ne imzaladım bilmiyorum. Faturamı bile 10 gün sonra ve benim ısrarım sonucu verdiler. Bu devirde para kazanmak bu kadar kolay değil, bin 348 TL’lik refakatçi bedeli mi olur? Zaten bir sandalyenin üzerinde oturdum. Alınan ücretin fazla olduğunu ve bana bunu geri vermelerini söylediğim zaman ise bu ücretin 5 katının ceza olarak ödendiğini ve bana ödemeyeceklerini bildiriyorlar. Ben hakkımı arıyorum, bana hakkım olanı versinler” dedi. 

# Kocaeli

22 Mar 2021 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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