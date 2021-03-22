Eşi evde ölü bulunmuştu, tutuklandı

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Mahallesinde meydana gelen olayda, henüz 3 ay önce Ömer Fidan ile kaçarak evlenen Beyza Nur Fidan, Cumartesi gecesi evinin yatak odasında ölü olarak bulunmuştu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadını, bornoz kuşağı ile kendini astığı ileri sürülürken kendisini yatak odasının kapısını kırarak içeri giren eşinin bulduğu öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen Beyza Nur Fidan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, genç kadının eşi Ömer Fidan ise ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşanan olayı öğrenen Beyza Nur Fidan’ınn ailesi kızlarının intihar edecek bir sorunu bulunmadığını, olayın intihar olamayacağını ileri sürerek Ömer Fidan’dan şikayetçi olmuştu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Beyza’nın kesin ölüm nedenin tespiti için alınan parçalar ve yapılan incelemeler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken cenazesi ise Derince Yenikent Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve yaklaşık 1 ay önce eşini darp ettiği gerekçesiyle karakolluk olduğu öğrenilen Ömer Fidan ise mahkemenin verdiği tedbir kararı gereği tutuklanarak cezaevine gönderildi.