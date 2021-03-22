Sedat Demiral vefat etti

Alınan bilgiye göre İzmit Topçular Mahallesinde ikamet eden, Çınarlı Taksi durağında şoför olarak çalışan Sedat Demiral geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demiral’ın cenazesi Topçular Merkez Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.