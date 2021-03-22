Yeni vaka sayısı durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 201 bin 215 test yapıldı. Semptom gösteren 981 kişiyle birlikte toplam 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi.
VEFAT SAYISI KORKUTAN ATIŞ
Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178’e yükseldi. Bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681’e yükseldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.