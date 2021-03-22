Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Mar 2021 - 21:14- Gündem G: 22 Mar 2021 - 21:16

Yeni vaka sayısı durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Mart Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü vaka sayısı da 22 bin 216 oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 201 bin 215 test yapıldı. Semptom gösteren 981 kişiyle birlikte toplam 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTAN ATIŞ 

Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178’e yükseldi. Bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681’e yükseldi.

22 Mar 2021 - 21:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden  yaşlılara moral etkinliği mask
İzmit Belediyesinden  yaşlılara moral etkinliği
Halk Market hazırlıkları son hızla devam ediyor mask
Halk Market hazırlıkları son hızla devam ediyor
Başkan Aygün’ün  konukları Hakkari’den mask
Başkan Aygün’ün  konukları Hakkari’den
“Hereke halısını hak  ettiği yere taşıyacağız” mask
“Hereke halısını hak  ettiği yere taşıyacağız”
AKP’li Çakır’dan  Genç Askon’a ziyaret mask
AKP’li Çakır’dan  Genç Askon’a ziyaret
Çenesuyu Tesisleri’nde  makineler bakımdan geçti mask
Çenesuyu Tesisleri’nde  makineler bakımdan geçti
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor" mask
Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok mask
Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Derince'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı mask
Derince'de iki grup birbirine girdi: 3 yaralı

GALERİ

Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL