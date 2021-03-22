Yeni vaka sayısı durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 201 bin 215 test yapıldı. Semptom gösteren 981 kişiyle birlikte toplam 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTAN ATIŞ

Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178’e yükseldi. Bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681’e yükseldi.