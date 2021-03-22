Gökdeniz’li Ümit Milli’lerin ilk rakibi Sırbistan

Milli gururumuz Gökdeniz Bayrakdar’ın da yer aldığı Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U-21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kasımpaşa Spor Kulübü Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.
MAÇ CUMA GÜNÜ
Yoğun bir tempoda basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ümit Milli Takımımız, bugün Hırvatistan'a gidecek ve çalışmalarına maç gününe kadar Zagreb'de devam edecek. Ümit Milliler, karşılaşmanın ardından Sırbistan maçının hazırlıkları için Antalya'ya geçecek.
PROGRAM
26 Mart - 17.00
Hırvatistan – Türkiye - Kranjceviceva Stadı - Zagreb
30 Mart - 19.00
Türkiye – Sırbistan - Bahçeşehir Okulları Stadı - Alanya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.