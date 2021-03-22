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22 Mar 2021 - 21:17- Spor G: 22 Mar 2021 - 21:19

Gökdeniz’li Ümit Milli’lerin ilk rakibi Sırbistan
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Milli gururumuz Gökdeniz Bayrakdar’ın da yer aldığı Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U-21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kasımpaşa Spor Kulübü Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.

MAÇ CUMA GÜNÜ

Yoğun bir tempoda basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ümit Milli Takımımız, bugün Hırvatistan'a gidecek ve çalışmalarına maç gününe kadar Zagreb'de devam edecek. Ümit Milliler, karşılaşmanın ardından Sırbistan maçının hazırlıkları için Antalya'ya geçecek.

PROGRAM

26 Mart - 17.00        

Hırvatistan – Türkiye - Kranjceviceva Stadı - Zagreb

30 Mart - 19.00        

Türkiye – Sırbistan - Bahçeşehir Okulları Stadı - Alanya

22 Mar 2021 - 21:17 - Spor

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