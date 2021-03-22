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22 Mar 2021 - 21:18- Gündem G: 22 Mar 2021 - 21:20

İzmit Belediyesinden yaşlılara moral etkinliği

İzmit Belediyesi ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında 24 Mart Çarşamba günü belediye binası önünde etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte yaşlılara süs bitkileri hediye edilecek
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İzmit Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda ilçede yaşayan büyükleri unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart Çarşamba günü Belsa Plaza A ve B blokları arasındaki meydanda yaşlılara çeşitli ikramlarda bulunacak. Etkinlikte yaşlılara üzerinde yaşlılar haftası anı kartlarının bulunduğu, belediyenin kendi üretimi minik süs bitkileri de hediye edecek. 

MİNİ KONSER VERİLECEK

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerini de göz önüne alarak planlama yapan İzmit Belediyesi 10.00 ve 14.00 saatleri arasında yaşlılarla bir araya gelecek. Yaşlıların dışarıda bulundukları vakti keyifli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla İZMEK gönüllü eğitmenlerinden oluşan Müzik Orkestrası da etkinlikte mini bir konser verecek.
# İzmit, destek

22 Mar 2021 - 21:18 - Gündem

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İzmit Belediyesinden yaşlılara moral etkinliği mask
İzmit Belediyesinden yaşlılara moral etkinliği
İzmit Belediyesinden  yaşlılara moral etkinliği mask
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