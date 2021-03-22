İzmit Belediyesinden  yaşlılara moral etkinliği

İzmit Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda ilçede yaşayan büyükleri unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart Çarşamba günü Belsa Plaza A ve B blokları arasındaki meydanda yaşlılara çeşitli ikramlarda bulunacak. Etkinlikte yaşlılara üzerinde yaşlılar haftası anı kartlarının bulunduğu, belediyenin kendi üretimi minik süs bitkileri de hediye edecek.
MİNİ KONSER VERİLECEK
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerini de göz önüne alarak planlama yapan İzmit Belediyesi 10.00 ve 14.00 saatleri arasında yaşlılarla bir araya gelecek. Yaşlıların dışarıda bulundukları vakti keyifli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla İZMEK gönüllü eğitmenlerinden oluşan Müzik Orkestrası da etkinlikte mini bir konser verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.