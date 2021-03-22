Hürriyet’e ücretsiz pazar servisi teşekkürü

S.S 55 No’lu Alikahya Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Parlak ve yönetim kurulu üyeleri Sinan Baldan, Sebahattin Sarıca ile İsmail Daşkın, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyeti makamında ziyaret etti. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Parlak, İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların pazar yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen ücretsiz pazar servisi hizmeti için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Başkan Hürriyet, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak iki yıl önce ücretsiz Pazar servisimizi hayata geçirmiştik. Alikahya’da yaşayan vatandaşlarımız artık zorluk yaşamadan Kapalı Pazar Alanı’na gidebiliyorlar. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımıza hizmet sunmak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.” dedi.
PAZAR ALANINA ÜCRETSİZ ULAŞIM
İzmit Belediyesi, Alikahya Kapalı Pazar Alanına toplu taşıma aracı olmadığı için yıllardır kendi imkanları ile ulaşım sağlayan Alikahya Atatürk, Merkez ve Fatih mahallerine bağlı Körüktepe, Boşnaklar ve Gürcüler’de yaşayan bölge halkına ücretsiz pazar servisi sağlamıştı. 2019 yılında hayata geçirilen ücretsiz pazar servis ile bölgede yaşayan vatandaşlar kapalı pazar alanına rahat bir şekilde gidebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Virus - kac kisiye virus burdan bulasti ,, sonraki haber de bu olsun
Pandemi - Türkiye kadar acaip mantiklarin calistiigi acaip islerin alkislandigi bir baska ulke acaba var midir. pandemi var yahu pandemi.. herkes iinsanlar biraraya gelmesin diiye calisiyor biz hizmet ettik diye virus yayilmasini sagliyoruz, iyi is yaptik diye gazeteye cikiyoruz. pazarlarin kapatilmasii gerekirken bu goruntu dogru mu ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.