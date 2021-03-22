Hürriyet’e ücretsiz pazar servisi teşekkürü

S.S 55 No’lu Alikahya Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Parlak ve yönetim kurulu üyeleri Sinan Baldan, Sebahattin Sarıca ile İsmail Daşkın, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyeti makamında ziyaret etti. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Parlak, İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların pazar yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen ücretsiz pazar servisi hizmeti için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Hürriyet, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak iki yıl önce ücretsiz Pazar servisimizi hayata geçirmiştik. Alikahya’da yaşayan vatandaşlarımız artık zorluk yaşamadan Kapalı Pazar Alanı’na gidebiliyorlar. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımıza hizmet sunmak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.” dedi.

PAZAR ALANINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

İzmit Belediyesi, Alikahya Kapalı Pazar Alanına toplu taşıma aracı olmadığı için yıllardır kendi imkanları ile ulaşım sağlayan Alikahya Atatürk, Merkez ve Fatih mahallerine bağlı Körüktepe, Boşnaklar ve Gürcüler’de yaşayan bölge halkına ücretsiz pazar servisi sağlamıştı. 2019 yılında hayata geçirilen ücretsiz pazar servis ile bölgede yaşayan vatandaşlar kapalı pazar alanına rahat bir şekilde gidebiliyor.