Yeşilova Kreşi için geri sayım başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, seçim vaatlerinden biri olan Yeşilova Mahallesi’ne kreş ve sağlık ocağı sözünü tuttu. Pembe Sokak’ta ekim ayında yapımına başlanan 885 metrekarelik 3 katlı Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi’nde geri sayım başladı. Dikkat çeken mimarisiyle mahalleye canlılık katan kreş ve sağlık ocağı binasında hazırlık çalışmaları son hızıyla sürüyor.

BÜTÇESİ 2 MİLYON 850 BİN TL

Mustafa Akgüneş İnşaat tarafından yapılan 2 milyon 850 bin TL bütçeli Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi mayıs ayında halkın hizmetine açılacak. Zemin katı sağlık ocağı olarak hizmet verecek olan binanın 640 metrekare alanı kreş olarak Yeşilova’ya hizmet verecek. Okul öncesi dönemdeki çocukların güvenle bırakılabileceği, eğitim, yemek, oyun ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kreş hizmetleri sunulacak.

OYUN PARKI FARK YARATACAK

Modern ve ergonomik 5 adet sınıf, spor odası, yemekhane ve faaliyet alanlarının bulunduğu kreşte aynı anda 90 okul öncesi çocuğu misafir edilecek. Vatandaşların trafik sorunu yaşamaması için otoparkı da düşünülen Yeşilova Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi’nde çocukların eğitimde kaldıkları süre boyunca oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirebileceği yaklaşık 2 bin 900 metrekarelik park alanıyla da fark yaratacak.