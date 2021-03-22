İzmit Belediyesi aileden birisi oldu

Kendi öz bakım ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken engelli, hasta, yaşlı ve kimsesizlere Evde Bakım Hizmetleri ile dokunan İzmit Belediyesi yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Banyo, tıraş, tırnak kesimi, saç kesimi ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılayan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün profesyonel ekipleri evlerde yüzleri güldürmeye devam ediyor. Eğitimli personel tarafından bakıma ihtiyacı olan vatandaşların yakınlarıyla birlikte hizmet periyotları belirleniyor.

2,5 AYDA 280 KİŞİYE ULAŞILDI

Günde ortalama 15 vatandaşa hizmet veren ve her hafta periyodik bakıma için bu vatandaşlara yeniden bakım götüren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yeni yılda 280 kişiye ulaştı. Bu 3 aylık sürede toplamda tıraş, saç kesimi, tırnak kesimi ve kişisel temizliği kapsayan 740 banyo hizmeti, 30 saç kesimi, 30 tıraş hizmeti veren Evde Bakım Hizmetleri ekipleri haftada ortalama 4 yeni başvuru alıyor.

VATANDAŞ OLDUKÇA MEMNUN

Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti İzmit Belediyesine bol bol dua ve teşekkür ederek gösteren vatandaşlar, güleryüzle karşılandıkları için kendilerini daha iyi hissettiklerini söyledi. MS hastası eşine tek başına bakmakta zorlandığı için belediyeden destek alan Şerif Ali Ertekin, “İzmit Belediyesine ve Fatma Hanım kızımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz” dedi. Eşi Kadriye Ertekin ise “Bir daha gelin, her zaman gelin. Yolunuz açık” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.