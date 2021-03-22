Hüseyin Çardak: İşimiz daha bitmedi!

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak 3-1 kazanılan hayati Ispartaspor maçının ardından konuştu. Çardak kendilerine geldiğini belirtti ve Esenler Erok deplasmanından da en kötü yenilmeden dönmeleri gerektiğini belirtti.

ÇOK STRESLİYDİK

Ispartaspor karşısında 1-0 geriye düştükten sonra geri atmamalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak şu şekilde konuştu: Malum, zor ve stresli günler geçiriyoruz. Isparta maçına da çok stresli bir ortamda çıktık. 1-0’dan geriye düşsek de enseri karartmadık ve kısa bir süre sonra gole cevap vererek devreyi 1-1 tamamladık.

GERİ DÜŞTÜK, YILMADIK

Kazanmaktan başka bir çaremizin olmadığını bildiğimiz için ikinci yarıya baskılı başladık. Nitekim Barış’ın golü ile öne geçtikten sonra rakip daha da açıldı. Orta sahada kaptığımız topun ardından attığımız golle de 3. golü bulduk ve skoru koruduk. Aldığımız galibiyet ile ligde kalmak adına umutlandık. Galibiyetin dışında beni sevindiren farklı bir konu da diğer maçların aksine bu maçta geriye düşünce oyunu bırakmamamızdı.

İPLER BİZİM ELİMİZDE

Futbolcular da, teknik kadro da biz de moral olarak toparladık, hepimiz kendimize geldik. Şimdi Erok deplasmanına gideceğiz. Buradan en kötü kaybetmeden dönmeliyiz. Ardından Elazığ buraya gelecek. Erbaa ve Batman da zor maçlara çıkacak. 34-35 puan ligde kalmak için yeterli olur diye düşünüyorum. Ancak biz önce kendi işimizi kendimiz çözmeliyiz. Eser hocamız da cenazesi olduğu için Isparta maçına çıkamadı. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, hocamıza ve merhumun ailesine sabır diliyorum.