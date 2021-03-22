Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Kocaeli Valiliği kent genelinde yaşanacak sıcaklık düşüşü ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın 23.03.2021 Salı günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin bölgemizi etkisi altına alacağı, 23.03.2021 Salı günü Marmara’nın doğusunda (Sakarya, Kocaeli, Yalova) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla Marmara’nın doğusunun yükseklerinde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde) kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. 24.03.2021 Çarşamba ve 25.03.2021 Perşembe günleri ise bölgemiz genelinde görülecek yağışların, Trakya (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) kesimlerinde yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin hafta sonu bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Salı gününden itibaren hissedilir derecede (4-10 derece) azalacağı, bu nedenle beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."