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22 Mar 2021 - 23:34- Gündem G: 23 Mar 2021 - 00:12

Yağan yağmur kadınları dindirmedi! Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için kararlı

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Karar’ın Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından sokağa çıkma izninin olduğu ikinci gününde de Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, yağmura aldırış etmeden basın açıklaması gerçekleştirdiler

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Türkiye'nin, cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, çok sayıda kadının katılımıyla birden kentimizde protesto edildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri’nin çağrısı ile İzmit Yürüyüş yolunda bir araya gelen onlarca kadın, "Susmuyoruz Korkmuyoruz İtaat Etmiyoruz", “Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "Kadınları değil katilleri durdurun", "AKP elini kadınlardan çek", "Yaşasın Kadın Dayanışması " sloganları atıldı. Yağışa aldırmayan kadınlar kol kola girerek İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe girmesi için birlik oldu.

YAĞMUR KADINLARA ENGEL OLMADI

Yağan yağmurda pankartların ıslanmasına ve bükülmesine aldırış etmeyen kadınlar direnişlerini ikinci günde de sürdürdü. CHP İl Kadın Kollları Başkanı Songül Kaya’nın da katıldığı basın açıklamasını Tuana Gencer okudu. Açıklamaya evli olduğu erkek tarafından yüzü falçata ile kesilen Ukraynalı Anna Butim de katıldı. Yüzünün bir bölümünde felç oluşan Butim, "İstanbul Sözleşmesinin bir an önce yeniden uygulanması gerektiğini ifade ederek, kadınları artık öldürülmemesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Sözleşmesinin kadınların güvencesi olduğunu ifade eden kadınlar, kadınların korunması için başka bir sözleşmeye ihtiyaçları olmadıklarını söyledi.

“MEYDANLARDAN AYRILMAYACAĞIZ”

Tuana Gencer tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ““Cumartesi sabah 2 de resmi gazetede cumhurbaşkanı kararı ile aniden İstanbul Sözleşmesinin feshi kararı alındığını öğrendik. Aynı gün bu meydanları doldurduk. Fesih kararının geri çekilmesine dair Somut bir adim atılana dek de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Meydanlardan ve sokaklardan ayrılmayacağız. Biz kadınlar olarak fesih kararını kabul etmediğimizi söylerken devlet yetkilileri Ankara sözleşmesinden bahsediyor

KADINLARIN YAŞAM MÜCADELESİNİN BİR SONUCUDUR

2009da AIHM tarihinde bir ilk yasanmış, ilk kez bir devletin vatandaşını aile içi şiddetten koruyamadığı için mahkum edilmesine kanaat. Sözleşmesi’ne ilham olmuştur. İstanbul Sözleşmesi nice kadının yaşam mücadelesinin bir sonucudur. Biz kadınlar direnerek, vazgeçmeyerek ve mücadele ederek bu sözleşmeyi kazandık. Kadınların korunması için başka bir sözleşmeye ihtiyacımız yok.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÖLDÜREMEYECEKTİ

İstanbul sözleşmesi etkin uygulansaydı evli olduğu erkeğin kardeşinin tecavüzüne uğradıktan sonra şikâyet için gittiği karakolda Kürtçe bilen bir memur olmadığı için ifadesi alınamayan evine geri döndüğü zamanda evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma ALTUN MAKAS yaşıyor olacaktı. Sevtap Şahin 60 defa şikâyetinin bulunmasına rağmen evine elini kolunu sallayarak gelen evli olduğu erkek tarafından öldürülmeyecekti. Ayşe Tuba Arslan’ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu eskiden evli olduğu erkek ile uzlaştırılmaya çalışılmayacak ve satırla öldürülmeyecekti.

ANKARA SÖZLEŞMESİNİ TANIMIYORUZ

Nadira Kadirova’nın bir milletvekilinin evinde milletvekilinin silahıyla ölmüş halde bulunmasına rağmen etkin soruşturma yürütülmemesi ve ölümünün şüpheli bırakılması mümkün olmayacaktı. Aleyna Çakırın soruşturmasında Ümitcan Uygun hakkında şüpheli sıfatıyla işlem daha erken yapılacak, DNA örneğinin alınması için başka bir suçla ilgili tutuklanması beklenmeyecekti.  İstanbul Sözleşmesinden ayrılma kararını tanımıyoruz. Yerine getirilmesi planlanan Ankara Sözleşmesini kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinden tek bir kelimenin dahi çıkarılması kadınların hayatıyla oynamak demektir. İstanbul sözleşmesi kadınların güvencesidir.

 BAHANELERİ KABUL ETMİYORUZ

Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin arttığını herkesin görebildiği bu dönemde hala devlet yetkilileri ‘ kadın cinayetlerinin arttığı yalandır’ açıklamaları yapabiliyorlar. Son 10 yıldır her ay kadın cinayetlerini ve şüpheli kadın ölümlerinin istatistiğini tutan ve yayımlayan Kadın Cinayetlerini durduracağız platformu olarak asıl bunun yalan olduğunu biliyoruz. Aile yapısını bozduğu söylenen İstanbul Sözleşmesinin aile içi şiddeti önlemeye yönelik en güçlü mekanizma olduğunu biliyoruz. Sözleşmeyi fesih etmek isteyenlerin bu bahanelerini de fesih kararlarını da kabul etmiyoruz”

# İzmit, İstanbul

22 Mar 2021 - 23:34 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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