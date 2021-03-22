Olay, Gebze Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı tır ile Bahadır Yıldırım yönetimindeki 34 CRB 262 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bahadır Yıldırım, adeta hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bahadır Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
22 Mar 2021 - 23:37- Asayiş Güncelleme: 22 Mar 2021 - 23:40
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Gebze'de tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.