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23 Mar 2021 - 14:15- Asayiş G: 23 Mar 2021 - 14:17

Kural ihlali yapan 392 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 477 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Mart günü yapılan kontrollerde 3 bin 688 iş yeri denetlenirken 16 bin 270 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 98 şahsa ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 62 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 173 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 1 şahsa, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücüye,  sosyal mesafe kuralına uymayan 42 şahsa ve 9 işyerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine ve 3 sürücüye ve izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 işyerine olmak üzere toplam 392 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 547 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 173 araç ve sürücüsü, okul taşımacılığı yapan 44 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 764 araç kontrol edildi. 
# Kocaeli, koronavirüs

23 Mar 2021 - 14:15 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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