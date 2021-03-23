Hafif ticari araç alev alev yandı

Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ömür Sokak üzerinde bulunan bir deponun önünde park halinde duran hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.