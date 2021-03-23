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23 Mar 2021 - 17:40- Asayiş G: 23 Mar 2021 - 17:45

Yük gemisinde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde,  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, İzmit Körfezi’nden Kocaeli’de bulunan bir limana yanaşacak olan gemide yüklü miktarda esrar taşındığı istihbaratına ulaşan Narkotik timleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan geminin limana yanaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Limanın gümrük dağıtım alanlarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sırasında, köpeklerin tepkilerini yoğunlaştırdığı bir konteyner açıldı.

119 ÇUVAL DOLUSU ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Açılan konteyner içerisinde inşaat molozlarının konulduğu çuvalların olduğu görüldü. Konteyner içerisinde detaylı bir arama yapan ekipler, üzerince Arapça yazıların bulunduğu 119 çuval dolusu 3 ton 860 kilo esrar ve 99 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda ekipler, esrar dolu çuvalların arasına narkotik köpeklerini yanıltmak için nane dolu çuvalların da yerleştirildiğini tespit etti. Çuvallardan çıkartılan esrar paketlerinde ise Arapça yazıların olduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# İzmit, Kocaeli

23 Mar 2021 - 17:40 - Asayiş

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