Eğitim Sen Kocaeli Şubesi 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçilmesi ve aşılamaların hala tamamlanmadığını vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde arttığını belirten açıklamalarda bulundu. Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Elif Sinem Arıkan şube adına yaptığı açıklamalarda, "Bugün itibariyle Türkiye genelinde 100’ün üzerinde okulda eğitime ara verildi ve karantina uygulaması başlatıldı. 583 öğretmen, 613 öğrenci, 56 personel pozitiftir. 3 ilde ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime son verilmek zorunda kalınmıştır. Tablo her geçen gün ağırlaşmaktadır. Buna rağmen ne MEB ne de Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmemektedir" dedi.

"OKULLAR ÖNLEM ALINMADAN AÇILDI"

Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Elif Sinem Arıkan, "Sendikamızın eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim emekçilerinin tamamının aşılanması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okullar gerekli önlemler alınmadan açılmıştır. Eğitim Sen olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na acil aşılama ile ilgili olarak yaptığımız başvurulara verilen cevaplar, eğitim emekçilerinin aşılanmasına yönelik ciddi bir adımın atılmadığını ve buna dair sağlıklı bir planlamanın da olmadığını ortaya çıkarmıştır.

"TALEPLER KARŞILANMADI"

Koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamının oluşması için; yeni öğretmen atamasının yapılması, ek dersliklerin açılması/yapılması, yardımcı personel istihdamının sağlanması, her okula bir sağlık personelinin atanması, her okula yeterli miktarda hijyen malzemesi gönderilmesi, ücretsiz maske dağıtılması, eğitime ek bütçe ayrılması ve 2021 bütçesinde eğitime ayrılan payın artırılması taleplerimizin hiç biri karşılanmamış tam tersi uygulamalar hayata geçirilmiştir.

"HALA AŞILAMA YAPILAMADI"

Yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm öğretmenlerin aşılanacağı bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştır. Bizler kadar risk taşımayan Milli Eğitim Bakanı kameralar önünde aşısını olmuş, ancak sorumlusu olduğu eğitim emekçilerinin aşı olması için adım atmamıştır. Gelinen aşamada köylerde çalışan öğretmenlerin bir bölümü dışında eğitim emekçilerinin çok büyük bölümüne hala aşı yapılmamıştır.

"VİRÜSÜN YAYILMASINA DAVETİYE ÇIKARILDI"

Her gün yüzü aşkın yurttaşın Koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği bir dönemde, bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılacak sağlıklı bir eğitim planlamasıyla eğitim emekçilerinin iki doz aşısının tamamlanması beklenirken bu yapılmamış o dönemin vaka verilerine göre düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liseler de açılmıştır. Öte yandan bulaş riski yüksek yaş grubundaki ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze sınava çağrılarak virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarılmıştır.

"100'DEN FAZLA OKULDA KARANTİNA"

Bugün itibariyle Türkiye genelinde 100’ün üzerinde okulda eğitime ara verildi ve karantina uygulaması başlatıldı. 583 öğretmen, 613 öğrenci, 56 personel pozitiftir. 3 ilde ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime son verilmek zorunda kalınmıştır. Tablo her geçen gün ağırlaşmaktadır. Buna rağmen ne MEB ne de Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmemektedir.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN AŞI İSTİYORUZ"

Salgın hastalıktan korunmak, en azından hafif atlatabilmek için iki doz aşının yapılması ve bağışıklık sağlanması için belirli bir sürenin geçmesi zorunludur. Sonradan telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerin oluşmaması için; her iki doz aşının bir an önce yapılmasını talep ediyor, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için şimdiden yetkilileri uyarıyoruz. Okullardaki tablo daha da ağırlaşmadan yüz yüze sınavlar okullardaki tüm emekçilerin aşılanması tamamlanana ve gerekli önlemler alınana kadar ertelenmelidir. Toplum sağlığı için, eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için aşı istiyoruz" dedi.