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23 Mar 2021 - 20:09- Gündem G: 23 Mar 2021 - 20:11

Yeni vaka sayısında büyük artış!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 6 hastayla beraber 26 bin 182 yeni vaka tespit edilirken 138 kişi hayatını kaybetti. Verilerin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Öte yandan dün ise 22 bin 216 yeni vaka tespit edilmişti.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 23 Mart Salı gününün verilerine göre 211 bin 848 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 26 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Güncel verilere göre semptom gösteren bin 6 hastayla birlikte 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520’ye çıktı. Can kaybı da 138 artarak 30 bin 316’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 710

Son 24 saatte 19 bin 201 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Öte yandan dün bin 644 olan ağır hasta sayısı, bugün bin 710’a yükseldi.

BAKAN KOCA’DAN KRİTİK UYARI

Corona verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dikkat etmeliyiz” dedi.


Bakan Koca, uyarısında “Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir” ifadelerini kullandı.

DÜN 22 BİNİN ÜSTÜNDE YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mart verilerine göre semptom gösteren 981 hastayla birlikte 22 bin 216 yeni vaka tespit edilmişti. 117 kişi hayatını kaybederken 19 bin 494 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

# covid-19

23 Mar 2021 - 20:09 - Gündem

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