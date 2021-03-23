Dernek lokalinde pompalı paniği

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi İskete Sokak üzerinde bulunan İzmit Kullar Güvercin Üretme ve Yaşatma Derneğine ait lokalde henüz kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar derneğin kepengini delerek karşı binadaki daireden eve girdi. Olayla ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren kişinin ticari taksi ile olay yerinden kaçtığı belirlenirken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.