Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi İskete Sokak üzerinde bulunan İzmit Kullar Güvercin Üretme ve Yaşatma Derneğine ait lokalde henüz kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar derneğin kepengini delerek karşı binadaki daireden eve girdi. Olayla ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren kişinin ticari taksi ile olay yerinden kaçtığı belirlenirken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
23 Mar 2021 - 21:38- Asayiş Güncelleme: 23 Mar 2021 - 21:51
Dernek lokalinde pompalı paniği
İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir derneğe ait lokalde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan olmazken pompalı tüfekten çıkan saçmalar derneğin karşısındaki evin duvarına isabet etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.