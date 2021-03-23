Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Samet D. idaresindeki 34 VN 1325 plakalı otomobil, Kocaeli Valiliği mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Çiğdem D. idaresindeki araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Samet D.’nin aracındaki 1’i çocuk 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
23 Mar 2021 - 21:40- Asayiş Güncelleme: 23 Mar 2021 - 21:42
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
İzmit D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
23 Mar 2021 - 21:40 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.