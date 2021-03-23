D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Samet D. idaresindeki 34 VN 1325 plakalı otomobil, Kocaeli Valiliği mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Çiğdem D. idaresindeki araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Samet D.’nin aracındaki 1’i çocuk 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.