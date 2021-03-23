İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi 1184. Sokak'taki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü. Düşen toprak ve taş parçaları, evlerin arkasında kalan yolun kapanmasına neden oldu. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, 6 ev için tahliye kararı verdi.

Evini boşaltan Kader Arslan, AA muhabirine, belediyeden toprak kayması yaşanan bölgede çözüm beklediklerini belirterek, "Belli aralıklarla heyelan oldu, en son bugün büyük kayalar düşünce önlem amaçlı evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.

Öte yandan evlerini boşaltan 4 aile yakınlarının yanına giderken, 2 aile Kaymakamlık tarafından A. Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirildi.