İstinat duvarının çökmesi sonucu 6 ev tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, yağış nedeniyle 4 Temmuz Mahallesi 1184. Sokak'taki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü. Düşen toprak ve taş parçaları, evlerin arkasında kalan yolun kapanmasına neden oldu. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, 6 ev için tahliye kararı verdi.
Evini boşaltan Kader Arslan, AA muhabirine, belediyeden toprak kayması yaşanan bölgede çözüm beklediklerini belirterek, "Belli aralıklarla heyelan oldu, en son bugün büyük kayalar düşünce önlem amaçlı evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.
Öte yandan evlerini boşaltan 4 aile yakınlarının yanına giderken, 2 aile Kaymakamlık tarafından A. Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.