GEBKİM Petrol İstasyonu ve Hizmet Birimleri açılışı gerçekleştirildi

Dilovası GEBKİM OSB’de bir süredir hizmet veren ve bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan GEBKİM Petrol İstasyonu ve Hizmet Birimlerinin resmi açılış töreni Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törene; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve davetliler katıldı

Program GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmaları ile başladı.

1 Milyon 200 Bin Talebi Yerine Getirdik

Covid-19 salgınının Kocaeli’deki sürecine ve başarılarına değinerek sözlerine başlayan Vali Yavuz: “Yaşadığımız süreç hepimizi daha dikkatli ve tedbirli olmaya zorluyor. Mutant virüs ile birlikte artış meydana geldi. Kocaeli’de bu süreci sizlerle birlikte çok iyi yönettik. Gece gündüz sahada olduk. Bu güne kadar 1 milyon 200 bin talebi yerine getirdik. Nerdeyse 700 bin evde bakım ve evde sağlık hizmeti verdik. Bu şehirde yaşayan 72 bin 65 yaş üstü vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Avrupa’da huzurevlerinde insanlar ölüme terk edilirken bu ülkede evlerinde insanların bakımlarını gerçekleştirdik, ihtiyaçlarını karşıladık. Valiliğimizin koordinasyonluğunda Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ile yoğun bir çalışma yürüttük. Şuan itibariyle birçok şehirden iyiyiz ama daha da iyi olmak zorundayız. Çünkü Kocaeli önder ve lider bir şehirdir. Bu önder ve lider konumunu devam ettirebilmesi, aynı zamanda salgınla mücadelede de önde olmasıyla mümkün olabilecek bir husustur.”

Vali Yavuz, Kocaeli’nin istihdam verilerini paylaşarak, 2019 ve 2020 yılları arasındaki olumlu gelişmeleri şu sözlerle kaydetti: “2019 – 2020 yıllarını kıyasladığımızda İş-Kur verilerine göre işsizliğimiz %33 civarında azalmıştır. Bunda işten çıkarma yasaklarının payı olduğu kadar özellikle sanayi sektöründeki üretimin ve istihdamın artmasının payı oldukça fazla olmuştur. Elektrik tüketimimiz %10 artmıştır. Bu da gösteriyor ki özellikle ciddi üretim kapasitesine sahibiz. Diğer taraftan Kocaeli birçok alanda önderliğine devam ediyor. Örnek vermek gerekirse; Kocaeli aynı zamanda bir liman kentidir. Türkiye’nin en fazla elleçlenel yüküne sahiptir. Bu bakımdan da Avrupa 7.’siyiz. Türkiye’de toplanan Gümrük Vergilerinin %25’i Kocaeli limanlarında toplanıyor. Bu da demektir ki biz Türkiye’nin 4’te 1’yiz. Bu yüzden de yaptığımız her işi yaparken kendimizle gurur duymalı, Kocaeli’yi tozla, dumanla, sisle anlatmamalı; bilim ve teknoloji üreten yer olarak anlatmalıyız. Kendimizi daha iyi ifade etmeli ve daha çok sevmeliyiz ki insanların ve şehirlerin bizi sevmesini isteyelim. Kendisini beğenmeyen hiç kimseyi bir başkası beğenmez. Kendisini kutsamayanı hiç kimse kutsamaz. Bu yüzden bu şehrin kendi kapasitesini, yeteneklerini, becerilerini takdir etmeye ihtiyacı var. Bu şehir hiç olmadığı kadar havası temiz bir şehir, çünkü bu şehirde anlık olarak baca gazlarının ölçümlerini yapıyoruz. Bu şehirde yaklaşık 13 civarında tesisimiz var ve anlık olarak hava kalitesini her yerden görüyoruz. Elbette sorunlarımız var. En büyük sorunlarımızdan biri taş ocaklarından çıkan tozlardır. Bunu da hep beraber çözeceğiz. Her zaman söylediğim gibi öncelikle gerçekçi değerlendirmeler yapmalıyız, kapasitemizin doluluğunu tespit etmeliyiz, eksik ve noksanlarımıza konsantre olmalı ama iyi olduğumuz alanları da teşvik etmeliyiz.”

Hayır yapmayan insan zengin olamaz diyen Vali Yavuz, ilimiz iş adamlarından ekonomik sıkıntı çeken, darlık içerisinde olan kardeşlerimize destek olmaya davet etti.

Aşı Karşıtlığını Bırakalım

Aşı karşıtlığına değinerek sözlerini tamamlayan Vali Yavuz: “Bizim neye kıymet vereceğimiz çok açık ve belli. Bilim insanları ne diyorsa ben ona uyarım. Bilim insanlarının söylediğinin dışındaki hurafelere ya da başka düşüncelere uyamayız. Kocaeli’de ölümlerin %85’i 60 yaş üstünde, %13.5’i 40-60 grubunda, 40 yaş altında ise %1.5 civarındadır. Bu şu demektir 60 yaşındaysanız hemen aşı yaptırın. 60 yaş altı 40 yaşa kadarsanız sıra size gelince yaptırın ama 25 yaşındaysanız ‘ben yaptırmam’ diyebilirsiniz ona bir şey demem ama 60 yaş üstündeyseniz aşı yaptırmamak ölüme davetiye çıkarmaktır. Buradan söylemek istiyorum Dilovası’nda aşı oranlarımız düşük. İl genelinde hedeflediğimiz oranlarımız %82 civarında. Hedeflediğimiz 65 yaş üstü 100 kişiden 82’sini aşıladık. Fakat bunu 90’lara çıkarmamız lazım ki ölüm oranlarını daha fazla aşağılara çekebilelim. Lütfen aşı karşıtlığını bırakalım. Devlet bize sıranız geldi aşı yaptırın diyorsa aşımızı yaptıralım ve vebale girmeyelim.” dedi.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açılış kurdelesini kesen Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri hayırlı olması temennilerinde bulunarak, tesisi gezdiler.