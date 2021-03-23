9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki yüz yüze sınavların takviminde güncelleme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak. MEB’in açıklamasında “12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.