Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki yüz yüze sınavların takviminde güncelleme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak. MEB’in açıklamasında “12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
23 Mar 2021 - 22:36- Eğitim Güncelleme: 23 Mar 2021 - 22:39
9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze sınavlar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.