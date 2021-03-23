Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Mar 2021 - 22:36- Eğitim G: 23 Mar 2021 - 22:39

9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
mask

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki yüz yüze sınavların takviminde güncelleme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak. MEB’in açıklamasında “12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
# eğitim

23 Mar 2021 - 22:36 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atık yağların toplanması ve geri dönüşümü için çalışma başlattılar mask
Atık yağların toplanması ve geri dönüşümü için çalışma başlattılar
8. Bilim ve Teknoloji Günleri, “Değişim” ile yine Ses Getirdi! mask
8. Bilim ve Teknoloji Günleri, “Değişim” ile yine Ses Getirdi!
Bilgi Köprüsü rekor kırdı: 474 bin saat online eğitim mask
Bilgi Köprüsü rekor kırdı: 474 bin saat online eğitim
8.BTG, “Değişim” ile yine ses getirdi! mask
8.BTG, “Değişim” ile yine ses getirdi!
"Her yıl 393 Yuvacık Barajı kadar suyu israf ediyoruz" mask
"Her yıl 393 Yuvacık Barajı kadar suyu israf ediyoruz"
Bilgi Köprüsü Montessori’den Huzurevi sakinlerine sürpriz mask
Bilgi Köprüsü Montessori’den Huzurevi sakinlerine sürpriz
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki mask
AKP İzmit’ten Komedyen Hasan Can Kaya’ya tepki

GALERİ

Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler mask
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL