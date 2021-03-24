AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, hafta içinde üst üste yaptığı toplantılarda kongreye katılım hususunda özel tedbirler alınmasını sağlamıştı. 12 ilçenin tamamında dün geceden itibaren Başkent’e yolculuk başladı. En erken yola çıkanlar arasında Gençlik Kolları da vardı. Gece yarısından itibaren hareket etmeye başlayan otobüsler günün ilk saatlerine kadar devam etti. Çayırova’dan Kandıra’ya kadar her ilçeden yoğun katılım gösteren partililerin coşkusu görülmeye değerdi.
24 Mar 2021 - 10:17- Siyaset Güncelleme: 24 Mar 2021 - 10:26
AKP'liler koronayı unuttu! Ankara’ya akın ettiler
AKP 7.Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek büyük buluşmaya Kocaeli teşkilatı adeta akın etti. Kongre öncesi çekilen fotoğraflarda ise koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.