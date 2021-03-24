AKP'liler koronayı unuttu! Ankara’ya akın ettiler

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, hafta içinde üst üste yaptığı toplantılarda kongreye katılım hususunda özel tedbirler alınmasını sağlamıştı. 12 ilçenin tamamında dün geceden itibaren Başkent’e yolculuk başladı. En erken yola çıkanlar arasında Gençlik Kolları da vardı. Gece yarısından itibaren hareket etmeye başlayan otobüsler günün ilk saatlerine kadar devam etti. Çayırova’dan Kandıra’ya kadar her ilçeden yoğun katılım gösteren partililerin coşkusu görülmeye değerdi.