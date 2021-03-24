Ankara’ta adeta çıkarma yapan AKP Kocaeli Teşkilatını yolda kar sürpriziyle karşılaştı. İlimizde bu sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, dün geceden itibaren Ankara-Bolu arası etkiliydi. Bu nedenle TEM Otoyolunde bile ulaşım kontrollü şekilde devam edebildi. Soğuk ve kar AKP'lileri yıldırmadı. Dün geceden itibaren Başkent’e akın eden partililer arasında kadınların çok oluşu dikkatlerden kaçmadı. Kadın ve Gençlik kolları sabah erken saatlerde Ankara’ya varıp, salondaki yerlerini alanlar arasındaydı.
24 Mar 2021 - 10:25- Siyaset Güncelleme: 24 Mar 2021 - 10:29
Kadınlar kar, kış demedi, kongreye katıldı
AKP 7.Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyir Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek büyük buluşmaya akın eden Kocaeli Teşkşlatında kadınların çokluğu dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.