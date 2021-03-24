Kadınlar kar, kış demedi, kongreye katıldı

Ankara’ta adeta çıkarma yapan AKP Kocaeli Teşkilatını yolda kar sürpriziyle karşılaştı. İlimizde bu sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, dün geceden itibaren Ankara-Bolu arası etkiliydi. Bu nedenle TEM Otoyolunde bile ulaşım kontrollü şekilde devam edebildi. Soğuk ve kar AKP'lileri yıldırmadı. Dün geceden itibaren Başkent’e akın eden partililer arasında kadınların çok oluşu dikkatlerden kaçmadı. Kadın ve Gençlik kolları sabah erken saatlerde Ankara’ya varıp, salondaki yerlerini alanlar arasındaydı.