Gelecek Derince Cengiz’i ağırladı

Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız ile yardımcısı Yılmaz Topal’ın ev sahipliği yaptığı programa; il kadın kolları başkanı Yeşim Yener Akdeniz, il gençlik kolları başkanı Sema Bozaba, il sekreteri Filiz Bingöl, il yönetim kurulu üyesi Çiğdem Cengiz ile ilçe yöneticileri katıldı. Haftalık olağan gündemlerini karara bağlayan yönetime hitab eden Cengiz, Kocaeli teşkilatına zaman zaman geldiğini fırsat buldukça da ilçe teşkilatlarını ziyaret edeceğini vurguladı. Cengiz, kısa süre önce atanan Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması, kötü yönetilen pandemi süreci, hukuk, adalet ve ekonomi alanında yaşanan sorunlara değinerek, son dönemde yaşanan gelişmelerin erken bir seçimin ayak sesleri olduğunu söyledi.