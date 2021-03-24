Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız ile yardımcısı Yılmaz Topal’ın ev sahipliği yaptığı programa; il kadın kolları başkanı Yeşim Yener Akdeniz, il gençlik kolları başkanı Sema Bozaba, il sekreteri Filiz Bingöl, il yönetim kurulu üyesi Çiğdem Cengiz ile ilçe yöneticileri katıldı. Haftalık olağan gündemlerini karara bağlayan yönetime hitab eden Cengiz, Kocaeli teşkilatına zaman zaman geldiğini fırsat buldukça da ilçe teşkilatlarını ziyaret edeceğini vurguladı. Cengiz, kısa süre önce atanan Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması, kötü yönetilen pandemi süreci, hukuk, adalet ve ekonomi alanında yaşanan sorunlara değinerek, son dönemde yaşanan gelişmelerin erken bir seçimin ayak sesleri olduğunu söyledi.
24 Mar 2021 - 10:34- Siyaset Güncelleme: 24 Mar 2021 - 10:35
Gelecek Derince Cengiz’i ağırladı
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Müfit Cengiz, Derince İlçe teşkilatının haftalık olağan toplantısına katıldı. Cengiz’in katılımı ve yaptığı konuşma teşkilata moral verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.