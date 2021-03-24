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24 Mar 2021 - 10:36- Gündem G: 24 Mar 2021 - 10:37

Kocaeli kara teslim oldu! Ekipler görevde

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önlüyor

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İlimizin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından salı gecesinden buyana kar yağışı başladı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Umuttepe, Santral Rampası, Miralay Mümtaz Caddesi, TOKİ Akpınar Konutları’nda tüm ilçelerde ve köylerde Karla Mücadele Ekipleriyle yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önlüyor.

KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VAR

Salı gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonrasında başlayan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Loder, jcb ve pto iş makineleriyle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önlüyor.

KAR TEMİZLEME VE TUZLAMA YAPILIYOR

Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Umuttepe, Santral Rampası, Miralay Mümtaz Caddesi, TOKİ Akpınar Konutları’nda tüm ilçelerde ve köylerdeki yollarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saatlik vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

# Kocaeli, Büyükşehir

24 Mar 2021 - 10:36 - Gündem

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