ODTÜ Kocaeli Okulları "Çevrenin genç sözcüleri" projesi için çalışıyor

Uluslararası ismi “Young Reporters for the Environment, YRE” olan ve ülkemizde Çevrenin Genç Sözcüleri, ÇGS olarak isimlendirilen program, gençleri çevre sorunlarını anlamaya yönelten ve onları bilinçlendirmek amacı ile çevre eğitimi yapan uluslararası bir programdır. Eğitim aracı olarak, gençlerin ilgisini çeken, çevre gazeteciliği yöntemi benimsenmiş olup, öğrencilerin bulundukları okul yöresinde çevre sorunlarını araştırıp inceleyerek haber nitelikli makale, fotoğraf ve kısa video kaydı üretmeleri teşvik edilmektedir.

BU DÜNYA’DA SADECE BİZ Mİ YAŞIYORUZ?

Bu program kapsamında ODTÜ Kocaeli Okulları KYÖV Özel Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencileri, insanları bilinçlendirip, salgının insanlara verdiği zarar dışında çevreye de büyük zararlar verdiğini dile getirerek, salgın bittiğinde yaşanabilecek bir dünya bulmayı hedeflediklerini aktardılar. Bu projenin sadece kendilerini değil tüm dünyadaki insanları ilgilendirdiğini belirttiler. İnsanlığın en büyük problemlerinden biri olan çevre kirliliğinin etkisinin, Covid 19 salgını ile savaşmak için kullanılan maskelerle arttırılmaması gerektiğini, salgından sonra maskesiz temiz bir nefes almak için bu bilinci oluşturmanın herkesin görevi olduğunu vurguladılar. Proje kapsamında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Çevre Yüksek Mühendisi Aysun Saraç ile yaptıkları röportaj sonunda hazırladıkları bir video ile maskelerin çevreye verdiği zararı gözler önüne sererek, bu dünyada sadece bizlerin yaşamadığını, doğada kısa sürede çözünmeden kalan atık maskelerin için bütün canlı hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, insanları bu konuda duyarlı olmaya çağırdılar.