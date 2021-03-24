Kocaeli delegasyonu erkenden salondaydı: Yan yana oturdular

Büyük Kongre için bir gün önceden Ankara’ya giden AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığındaki delegasyon sabah erken saatlerde kongre merkezi Ankara Spor Salonu’ndaki yerini aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da Kocaeli delegasyonunu yalnız bırakmadı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve delegelerle birlikte aynı sırada oturarak kongreyi takip etti. Öte yandan AKP İl Gençlik Kolları da kongrede pankart açmayı başardı. Kongreyi takip ettikleri tribünde “Kocaeli her zamanki yerinde” yazılı pankart salona damga vurdu.