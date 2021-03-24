Büyük Kongre için bir gün önceden Ankara’ya giden AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığındaki delegasyon sabah erken saatlerde kongre merkezi Ankara Spor Salonu’ndaki yerini aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da Kocaeli delegasyonunu yalnız bırakmadı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve delegelerle birlikte aynı sırada oturarak kongreyi takip etti. Öte yandan AKP İl Gençlik Kolları da kongrede pankart açmayı başardı. Kongreyi takip ettikleri tribünde “Kocaeli her zamanki yerinde” yazılı pankart salona damga vurdu.
24 Mar 2021 - 11:03- Siyaset Güncelleme: 24 Mar 2021 - 11:06
Kocaeli delegasyonu erkenden salondaydı: Yan yana oturdular
AKP 7.Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyir Erdoğan’ın katılımıyla gerçeklem komgrede Kocaeli Delegasyonu tam kadro salondaki yerini aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.