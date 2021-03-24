Sanat Akademisi başvuruları İzmit sınırlarını aştı

İzmit’te sanata ve sanatçıya verdiği değerle kentin dinamiklerini ve sanat mozaiğini canlı tutan İzmit Belediyesi yeni sanatçılar yetişmesinin de önünü açıyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nin kapılarını Sanat Akademisi olarak sanatın hizmetine açan İzmit Belediyesi müzik, resim, dans, drama ve tiyatro alanlarında kentin yeteneklerini açığa çıkarıyor. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, müzik bölümüne kazandıracağı genç yetenekleri arıyor.

TÜM İLÇELERDEN TALEP VAR

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi aracılığıyla hayatlarına sanatla değer katacak olan çocuklar ve gençler başvuruda sınır tanımadı. Sadece İzmit’te oturan adaylardan başvuru alınması planlanan yetenek taramasında farklı ilçelerden de birçok başvuru geldi. Çocuk ve gençlerin sanat eğitimine erişimini sınırlamak yerine kolaylaştırmak ve fırsat vermek isteyen İzmit Belediyesi Kocaeli’nin farklı ilçelerinden gelen başvuruları da kabul etme kararı aldı.

PROF.DR. AŞKIN’A EMANET

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü’nde eğitim almaya hak kazanan Kocaeli’nin 8-18 yaş arasındaki müziğe yetenekli çocuk ve gençleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın ‘Toplumsal Katkı’ ve ‘Yaşam Boyu Onur’ ödüllü öğretim üyesi, ünlü besteci ve keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’a teslim edilecek. Yetenek taramasında başarılı olan çocuklar ve gençler Prof.Dr. Aşkın’dan ücretsiz müzik eğitimi alacak.

ÜÇ DAKİKALIK PERFORMANS



Nisan ayında yapılması planlanan yetenek taramasında adayların hangi gün ve saatte, hangi merkezde yetenek taramasına katılacakları kısa mesaj yoluyla kendilerine bildirilecek. 18 yaşından küçük adayların velileriyle birlikte katılabilecekleri taramada adaylar en fazla 3 dakikalık performans sergileyecek. Adayların kendi enstrümanlarıyla katılacakları yetenek taramalarında performansları video ile kayıt altına alınacak.

215 ADAY DEĞERLENDİRİLECEK

163’ü İzmit, 52’si diğer ilçelerden olmak üzere toplam 215 adayın başvuruda bulunduğu İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Taraması’na yurdun dört bir yanından başvuru geldi. Adayların yaş, adres ve tarama yapılacak yere göre sınıflandırılacağı yetenek taraması iki bölüm olarak yapılacak. İzmitli adayların başvuruları açıklanan 9 noktalarda gerçekleştirilirken diğer ilçelerden gelen adaylar Belsa Plaza B Blok’ta değerlendirilecek.



TARAMA NOKTALARI ve MAHALLELER:

Kozluk Mahallesi Hizmet Binası: Akçakoca, Kozluk

Yenidoğan Kültür Merkezi: Gültepe, Kuruçeşme Fatih, Serdar, Yenidoğan, Zabıtan

Nebi Güdük Kültür Merkezi: Bekirdere, 28 Haziran, Mehmet Ali Paşa, Tavşantepe

Yahya Kaptan Mahalle Konağı: Yahya Kaptan

Yenişehir Mahalle Konağı: Yenişehir

Alikahya Kültür Merkezi: Alikahya Fatih, Merkez, Karadenizliler, Atatürk, Akarca, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak

Erol Olçok Kültür Merkezi: Hatip, Doğan, Fatih, Kocatepe Akpınar, Yenimahalle, Şirintepe

Akmeşe Mahalle Konağı: Atatürk, Cumhuriyet

Tepeköy Kültür Merkezi: Gündoğdu, Ayazma, Malta, Tepeköy