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24 Mar 2021 - 11:07- Gündem G: 24 Mar 2021 - 11:11

Kocaeli’nin ilk özel rekreasyon alanı o ilçede yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Altınkemer Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde bir ilki gerçekleştirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, altyapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Altınkemer Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde bir ilki gerçekleştirdi.

SONA YAKLAŞILDI

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil sosyal donatılarla donandı.

SOSYAL DONATILAR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince alana 2 bin 670 metre bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edildi. Ayrıca 150 metre perde duvar, 265 metre taş duvar ve 250 metrekare seyir terası inşa edildi. Bölgedeki balıkçılar için 110 kayıklık kayık çekek yeri ve sahile 425 tır deniz kumu taşındı. Bölgenin aydınlatılması için 2.2 km aydınlatma direkleri takıldı.

REKREASYON ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel ilçesi Altınkemer Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde bir ilki gerçekleştirdi. Karamürsel’e 7 den 70'e hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı anda kendi için bir şeyler bulabileceği bir rekreasyon alanı oluşturuluyor. Bu kapsamda inşa edilen parkın içeriğinde aromatik bitki tarhı, Alzheimer hastaları için spor alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, otizmli çocuklar için duyusal oyun alanları, zemin oyun alanı, oturma alanları ve ailelerin hoşça vakit geçireceği satranç alanları yer alıyor. Ayrıca alanda refleksoloji (çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu) alanı da bulunuyor.

HERKESE HİTAP EDİYOR

Herkes için herkese hitap eden bir park olma hedefiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca inşa edilen park bir dedenin torunu ile oynayabileceği ya da engelli bir bireyin annesi ile vakit geçirebileceği bir alan olacak.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Otizmli çocuklar için inşa edilen duyusal oyun alanlarının içerisinde dört işlem panosu, açı ölçer, sesle ilgili dış mekan oyun alanları yer alıyor. Zeminde ise uzayla ilgili bilgileri öğrenebilecekleri zemin oyunları bulunacak.

# Kocaeli, Büyükşehir

24 Mar 2021 - 11:07 - Gündem

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