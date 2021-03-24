Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’ ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1-10 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.