Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Mar 2021 - 11:11- Asayiş G: 24 Mar 2021 - 11:14

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

Kocaeli’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.
mask

Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’ ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1-10 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
# Kocaeli

24 Mar 2021 - 11:11 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
10 araç birbirine girdi! TEM Otoyolu trafiğe kapandı mask
10 araç birbirine girdi! TEM Otoyolu trafiğe kapandı
Kural ihlali yapan 392 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 392 kişiye para cezası
Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü! Mahkemede 'kader' dedi mask
Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü! Mahkemede 'kader' dedi
HPD eski ve yeni yöneticilerinin olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi mask
HPD eski ve yeni yöneticilerinin olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Özbekistan uyruklu kadını ezen servis şoförü kaçtı mask
Özbekistan uyruklu kadını ezen servis şoförü kaçtı
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü mask
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

GALERİ

Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler mask
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
Eda ve Ege “Evet” dedi mask
Eda ve Ege “Evet” dedi
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL