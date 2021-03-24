KODELİ Projesinde eğitim yapıldı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile hayata geçirilen Cumhuriyetimizin 97. Yılında 97 okula kodlama atölyesi kurulumu geçtiğimiz dönemde tamamlanarak okullara teslim edildi. Bu kapsamda geleceğin yazılımcılarının yetiştirileceği kodlama atölyelerinde ders verecek olan öğretmenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Eğitmenleri tarafından eğitime alındı.

YAZILIM TEKNOLOJİSİ

Gelenekselleşmiş sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik ederek ileri teknoloji ile donatmayı amaçlayan KODELİ Kodlama Atölyeleri ile sanayi kenti Kocaeli'nde eğitim alan öğrencilerin robotik kodlama alanında kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında ihtiyaçlar doğrultusunda kendi yazılımlarını gerçekleştiren yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

46 SAATLİK EĞİTİM

Ülkemizi ve Kocaeli şehrini dijital çağa ve enformasyon toplumuna hazırlayarak, sanayi 4.0 geçişini hızlandırmayı amaçlayan KODELİ projesinde 97 okuldan 97 eğitimciye; Robotik Kodlama, Yazılım ve 3B tasarım eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimler Darıca, Gebze ve İzmit Kocaeli Bilim Merkezinde verilmeye başlandı. 46 saatlik eğitimler sonrasında öğretmenler yapay zekâ eğitimleri ile kendilerini geliştirerek okullarında eğitim vermeye hazır olacaklar.