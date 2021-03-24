Aygün’den Başkent çıkarması 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu açıklayacağı 7. Olağan Büyük Kongre için başkente giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Meclis’te çeşitli temaslarda bulundu. İlçe Başkan Yardımcısı Recep Çiçek’in de eşlik ettiği görüşmelerde Başkanlar Aygün ve Merdan, ilk olarak Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile bir araya geldi. Başkentte gerçekleşen temaslarda Başkanlar Aygün ve Merdan, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Meclis’te gerçekleşen görüşmelerde başkanlar, MKYK Üyesi ve Milletvekili Emine Zeybek ve Milletvekili Sami Çakır ile de bir araya gelerek hasbihal etti.