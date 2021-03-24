Körfez’de vatandaşa  bir kolaylık daha

Körfez Belediyesi, e-belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Son 2 yılda 16 e-belediyecilik hizmetini bünyesinde faal hale getiren Körfez Belediyesi, bir yenisini daha Tapu Müdürlüğü ile yapılan protokol ile hayata geçirdi. Protokol; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Körfez Tapu Müdürü Ertaç Özyol arasında imzalandı.



VATANDAŞA KOLAYLIK

Yapılan protokol kapsamında; Tapu Rayiç Bedel Sorgulama Uygulaması ile vatandaşlar emlak rayiç bedellerini Tapu Müdürlüğü’nden temin edebilecek ve tapu işlemleri sırasında belediyemize gelmelerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde iş ve işlemlerini yürütebilecek. Körfez Belediyesi, bu uygulamayı hayata geçiren Kocaeli’deki ikinci belediye olacak.