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24 Mar 2021 - 16:21- Gündem G: 24 Mar 2021 - 16:23

Kapı kapı dolaşıp ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyardılar

Darıca Kaymakamlığı ilçede koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine yeni bir uygulama başlattı. Öğretmen, imam ve bekçilerden oluşan ekip, kapı kapı dolaşarak vatandaşları komşu ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıtıyor.
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Son haftalarda Darıca ilçesinde artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının önüne geçebilmek için Darıca Kaymakamlığı öğretmen, imam ve bekçilerden oluşan toplam 42 personelin bulunduğu 14 ekip kurarak yeni bir çalışma başlattı. Ekipler kapı kapı dolaşıp vatandaşlara akraba, eş, dost ve komşu ziyaretlerinin olup olmadığını, altın veya özel günlerin yapılıp yapılmadığını tespit ederek uyarılarda bulunuyor. Aynı zamanda vatandaşlara koronavirüsle ilgili vaka artışı olmaması amacıyla hazırlanan broşürler bırakılıyor.

‘EKİPLERİMİZ UYARILARDA BULUNUP BROŞÜR DAĞITIYOR’

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara vaka sayılarını düşürmek için uygulamayı başlattıklarını belirterek, “Vakaların yüksekliğini düşürmek için farklı bir projeyle bir çalışma geliştirdik. Bulaş yerleri incelendiğinde ev ortamı olduğunu görünce evlere yönelik çalışma yaptık. Her yüz kişinin 50’si üzerindekilerde evlerde yakınlarından bulaş riski görmemiz üzerine bizler imam, öğretmen ve o bölgenin bekçisiyle birlikte ev ev ziyaret ederek Covit konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyor ve broşür dağıtıyoruz. İlimizin en riskli grupta kırmızı olduğu ve bulaşın ev ortamından kaynaklandığını izah etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz evlere giderek uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlara mümkün olduğunca ev ortamlarında misafirliklere gitmemeleri, nişan, doğum günü kutlaması, altın günü gibi etkinlikleri evlerde belli bir süre yapmamaları ve yaptıkları taktirde yasaklarla karşılaşılabilecekleri anlatıyorlar. Amacımız yasaklarla cezalarla bunu yapmadan anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.

‘UYGULAMAYI ÇOK GÜZEL BULDUM’

Kaymakamlığın uygulamasını yerinde bulunduğunu ifade eden Saniye Şengül, “Korona nedeniyle herkes aileleriyle görüşemiyor ve mecburen uzaktan iletişim kuruyoruz. Apartmanımızda da kimse kimseye uğramıyor. Kaymakamlık yetkilileri kapı kapı dolaşıp uyarıda bulunuyor. Çok güzel buldum uygulamayı. Artık konu komşu ziyaretleri son bulsun. Evlenecekler aile arasında halletmeye çalışsınlar. İnşallah bu koronadan da kurtulacağız.” diye konuştu.

# koronavirüs

24 Mar 2021 - 16:21 - Gündem

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