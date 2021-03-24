KOİDER’de Yılmaz güven tazeledi

Kocaeli'nin başarılı iş kadınları ile kadın yöneticilerinin bir araya gelmesiyle 2017 yılında, iş kadını Nilgün Yılmaz başkanlığında kurulan Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER)’in 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulduğu günden beri imza attığı birbirinden başarılı pek çok projeyle adını kısa sürede duyuran derneğin üyeleri, KOİDER’in yönetim, denetim, disiplin ve istişare kurullarının seçimi için DoubleTree by Hilton Kocaeli Oteli'nde bir araya geldi. Divan başkanlığını Özel Seymen Koleji Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı’nın üstlendiği genel kurulda daha sonra yönetim, denetim, disiplin ve istişare kurullarının seçimine geçildi.
KATKI SAĞLAYACAK ETKİNLİKLER
Pandemi kurallarına uygun şekilde, otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda KOİDER tüzüğündeki değişikliklerden bahsederek konuşmasına başlayan Nilgün Yılmaz, derneğin kuruluşundan beri çok başarılı projelere ve eğitimlere imza attıklarını ifade ederek, “Hem KOİDER üyelerine hem de topluma katkı sağlayacak etkinliklere devam edeceğiz. Ayrıca, başka şehirlerdeki iş kadınlarıyla teması kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalar da sürüyor” dedi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oylama sonucunda kurucu başkan Nilgün Yılmaz yeniden KOİDER başkanlığına seçildi.
KOİDER’İN YENİ YÖNETİMİ
Nilgün YILMAZ
Nihan ÇAKICI
Zuhal SÖZER
Hilal ŞAHİNARSLAN
Fulya KILIÇOĞLU
Hande ÖZOK
Evrim ATASOY ÜRÜK
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.