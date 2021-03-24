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24 Mar 2021 - 16:24- Siyaset G: 24 Mar 2021 - 16:40

YRP’li Kadınlar idam istiyor  

YRP Gebze Kadın Kolları Başkanı Hülya Tektaş, “İstanbul Sözleşmesi yerine gelin yeni bir sözleşme hazırlayalım. Cana kıyanların ‘vururum, yatarım, çıkarım’ anlayışıyla hareket etmesinin önüne geçecek olan İdam Yasası’nı tekrar gündeme alalım” çağrısında bulundu

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YRP Gebze Kadın Kolları Başkanı Hülya Tektaş, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tektaş, “Kadını ve erkeği bir birey, eş ve anne-baba olarak koruyan, çocuğa uzanacak kirli elleri kıran, erkeği ve kadını birbirlerinin tamamlayıcısı ve en büyük destekçisi kılan, aile kurumunu temel alan, kadına anne olmayı, erkeğe baba olmayı en büyük değer olarak öğreten yeni bir sözleşme. Bu anlayışa sahip yeni nesilleri yetiştirelim. Yetiştireceğimiz yeni nesillerin lügatinden eşcinselliği, LGBTİ’yi, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını çıkaralım. Milli ve manevi değerleri önceleyen bir eğitim müfredatı geliştirelim” dedi.


“EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRALIM”

Tektaş, “Bu sapkın kavramları her gün karşımıza çıkaran TV yapımlarını, dizileri sonlandıralım. Gelin bu sözleşmeyi toplumsal bir mutabakatla hazırlayalım ve bu değerleri koruyacak ve yaşatacak yeni bir kanuni düzenleme yapalım. İşlenen her cinayeti, kadın-erkek-çocuk olarak ayırt etmeden en ağır şekilde cezalandıralım. Cana kıyanların vururum, yatarım, çıkarım anlayışıyla hareket etmesinin önüne geçecek olan İdam Yasası’nı tekrar gündeme alalım” diye konuştu.
# eğitim, İstanbul, Gebze

24 Mar 2021 - 16:24 - Siyaset

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