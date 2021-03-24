YRP’li kadınlardan Down Kafe’ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları yönetimi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü unutmadı. YRP’li kadınlar, Down Sendromlu gençlerin sosyalleşmesi, kendi yeteneklerini keşfederek özgüvenlerinin gelişmesi sebebiyle kurulan Down Kafe’ye ziyaret gerçekleştirdi. İl STK Başkanı Ülkü Kırlı Ercan, İzmit İlçe STK Başkanı ve İzmit İlçe Gençlik Kollarının öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretler sırasında hediye edilen çiçek ve kitaplar Down Sendromlu gençlerin yüzünü güldürdü.
MİLLİ JUDOCU ERDEM’İ KUTLADILAR
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandıran Ahmet Talha Erdem ile görüşmeyi ihmal etmeyen Yeniden Refahlı kadınlar, başarılarının devamını diledi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdiresi Yasemin Gözkonak Kahveci ve Sosyal Destek Hizmetleri çalışanlarına da ziyarette bulunan YRP’li kadınlar bu buluşmaya vesile oldukları için teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.