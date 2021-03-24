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24 Mar 2021 - 16:40- Spor G: 24 Mar 2021 - 16:42

Berbat oyun! Hak ettik! “1-2”
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Kocaelispor sezonun 28. maçında Diyarbakır temsilcisi Amedspor’u konuk etti. Mücadeleyi Sinan’ın golleri ile 2-1 kaybeden yeşil siyahlılar Play-Off yolunda yara aldı, Amed’i kalan haftalar için umutlandırdı. 52 puanla 3. sırada kalan yeşil siyahlılar 1 Nisan’da Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ ÖNCESİ MAÇ BAŞI VE PRİM MORALİ

Maç öncesi biriken maç başlarının 6’da 1’ini ve Sancaktepe maçının galibiyetinin primlerini alarak morallenen Kocaelispor, Amedspor maçına Benhur ve Gökhan’dan yoksun çıktı. Yeşil siyahlılar kalede Bayram, savunmada Semih, Kemal Can, Taha Batuhan ve Musa Nizam, önlerinde Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Batuhan, forvete yakın bölgede Murat Cem ve Yiğitali, ileride ise Tahir ile maça başladı. Yılmaz Özeren ise haftalar sonra kadro yer aldı.

SİNAN AKAYDIN ATTI

Mücadelenin ilk yarısında Kocaelispor oyun olarak varlık gösteremedi. İki takım da goller kaçırırken, 11. dakikada konuk ekip golü attı. Sinan Akaydın sol çaprazda önünde bulduğu topu sol köşeden ağlara gönderdi. İlk yarıda Tahir ve Murat Cem ile önemli pozisyonları değerlendiremeyen yeşil siyahlılarda Bayram da iki kritik top çıkararak farkın 2’ye çıkmasına engel oldu.

ELLERİNİ KOLLARINI SALLADILAR

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına Yiğitali ve Semih’in yerine, Bahri Can ve Bahattin Köse ile başlandı. Bu yarıda da adeta dökülen Kocaelispor, Amedspor’un kapalı savunmasını aşmakta zorlandı. 76’da Amed ikinci golü buldu. Gol öncesinde yaklaşık 20 pas yapan kırmızı yeşillilerde Sinan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

ŞUURSUZ FUTBOL

78’de yeşil siyahlılar farkı 1’e indirdi. Sağdan yapılan ortada Batuhan Er kafa vuruşu sonrası golünü attı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor sahasında ummadığı bir yenilgi aldı. Mağlubiyetten öte dağınık, anlamsız, şuursuz futbol daha da can sıktı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Cengiz Kayatepe de rakibin zaman geçirmelerine ve kendisini oyalamasına izin verdi.

MARAŞ’A GİDİYORUZ

Ankara Demir, Çorum, Afyon ve Hekimoğlu’nun kazandığı haftada 52 puanla üçüncü sırada kalan Kocaelispor, Benhur ve Gökhan Meral’i mumla aradı. Yeşil siyahlılar 29. maçını 1 Nisan’dan Hakan Demirci’nin forma giydiği Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

24 Mar 2021 - 16:40 - Spor

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