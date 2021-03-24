Alınan bilgiye göre AKP’nin Ankara’da düzenlenen 7. büyük olağan kongresine giden İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Seyma Döğücü’nün içinde bulunduğu araç, kongre dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe gişeleri geçtikten sonra Sapakpınar mevkiinde yoldaki yar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Yolun sağındaki su kanalına çarpan araçtaki başkan Döğücü ve diğer 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Seyma Döğücü ve araçtaki 2 kişi ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şeyma Döğücü tedavisinin ardından taburcu edilirken yaralanan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.