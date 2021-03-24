Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Mar 2021 - 16:42- Asayiş G: 24 Mar 2021 - 16:44

Belediye başkanı kongre dönüşü kaza yaptı: 3 yaralı

AKP’nin Ankara’da düzenlenen 7. büyük olağan kongresine giden İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Seyma Döğücü, kongre dönüşü, Kuzey Marmara otoyolu Sapakpınar mevkiinde trafik kazası geçirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre AKP’nin Ankara’da düzenlenen 7. büyük olağan kongresine giden İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Seyma Döğücü’nün içinde bulunduğu araç, kongre dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe gişeleri geçtikten sonra Sapakpınar mevkiinde yoldaki yar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Yolun sağındaki su kanalına çarpan araçtaki başkan Döğücü ve diğer 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Seyma Döğücü ve araçtaki 2 kişi ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şeyma Döğücü tedavisinin ardından taburcu edilirken yaralanan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
# İstanbul

24 Mar 2021 - 16:42 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu mask
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı mask
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı mask
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
Dernek lokalinde pompalı paniği mask
Dernek lokalinde pompalı paniği
Yük gemisinde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi mask
Yük gemisinde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Hafif ticari araç alev alev yandı mask
Hafif ticari araç alev alev yandı
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

GALERİ

Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler mask
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL