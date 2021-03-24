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24 Mar 2021 - 18:21- Asayiş G: 24 Mar 2021 - 18:23

Kocaeli’de kaza yapan Belediye Başkanı ve eşi İstanbul’a götürüldü

AKP Olağan Kongresi’nden dönerken Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kaza yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve eşi Salih Döğücü, Kocaeli’deki tedavilerinin ardından İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.
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Kaza,  Kartepe  Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi’nden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve eşi Salih Döğücü’nün içinde bulunduğu otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda bariyerlere çarptı. Kazada Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ve aracı kullanan sürücü Yunus Aksu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan Şeyma Döğücü, eşi Salih Döğücü ve Yunus Aksu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Başkan Döğücü ile eşi Salih Döğücü, İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Döğücü ve eşinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Sürücü Yunus Aksu ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
# Kocaeli, İstanbul

24 Mar 2021 - 18:21 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Kartepeli Zat - millet yanyana gelince mesafe den dolayı ceza yazın ama kendiniz uymayın bence mahsuru yok hepsi kaza yapsın bir şekilde

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Mart 19:16
02

Salihh - @Kartepeli Zat 01 nolu yoruma cevabı: bende sevmiyorum o zihniyeti ama böyle konuşmamak lazım. eden nasılsa bulur...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mart 21:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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