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24 Mar 2021 - 19:30- Gündem G: 24 Mar 2021 - 19:33

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor.
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Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.  Kocaeli Üniversitesi’nin İzmit sınırları içerisinde olan Umuttepe Yerleşkesinde de kar yağışı yoğun şekilde sürüyor. Belediye ekipleri ise ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri de beyaz örtü ile kaplandı.
# Kocaeli, İzmit

24 Mar 2021 - 19:30 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ziyaa - Sevim koş kar yağmış. Haber yapmışlar.kayak yapmaya kartepede gidelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mart 20:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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