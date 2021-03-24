Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 146 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 462’e yükseldi. Toplamda 36 milyon 990 bin 175 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 738 testten, 29 bin 762 yeni vaka sayısı, bin 142 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 91 bin 282 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 761 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 881 bin 643’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 720 olduğu açıklandı.
24 Mar 2021 - 20:07- Gündem Güncelleme: 24 Mar 2021 - 20:11
Korona verileri durdurulamıyor! 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 146 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 762 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
# covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - ankaradan gelenleri topluca karantinaya alacan gecesini gündüzüne katan emek veren saglıkcılarımızın emegine yazık ne sosyal mesafe var iç içe kol kola ne korona ne saygı umurlarında degil ülke here yer kırmızı vaka 22 binler ölü 138 leri gecmeye başlamış bu kongre ne oluyor acaba vatandaş yan yana oturuyor diye sosyal mesafe yok diye ceza yazanlar nerde şimdi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.