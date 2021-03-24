Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi!

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından partinin A takımı olarak nitelendirilen 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

GENEL BAŞKANVEKİLLERİ YILDIRIM VE KURTULMUŞ

Kongrede tüzük değişikliği yapılarak genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarıldı. Numan Kurtulmuş koltuğunu korurken 2. Genel başkanvekilliği koltuğuna eski Meclis Başbakanı, Başbakan Binali Yıldırım oturdu.

9 İSMİN GÖREVİ DEĞİŞMEDİ

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan yeniden aynı görevlere getirildi.

PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Genel Sekreter yine Fatih Şahin olurken, parti sözcülüğünü de Ömer Çelik yürütmeye devam edecek.

MAHİR ÜNAL MECLİS'E, HAMZA DAĞ TANITIM MEDYAYA

Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal MKYK listesinde yer almadı. AKP Meclis Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Ünal'ın yürüttüğü AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığına daha önce MYK'de AR-GE Başkanı olan Hamza Dağ getirildi.

ÖZLEM ZENGİN MECLİS'TEN PARTİ YÖNETİMİNE GETİRİLDİ

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığını Jülide Sarıeroğlu yürütüyordu. Bu göreve MKYK'ye yeni seçilen eski Meclis AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin getirildi. Sarıeroğlu ise Sosyal Politikalar Başkanı oldu. Daha önce bu görevi yürüten Fatma Betül Sayan Kaya ise MYK dışında kaldı.

MYK'YA İKİ YENİ ÜYE

Daha önce Hamza Dağ'ın yürüttüğü AR-GE ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen getirildi. Şen, Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütüyordu. Tüzük değişikliği ile yeni bir başkanlık olarak belirlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ise Ömer İleri oldu.

MECLİS'İ GÜÇLENDİRDİ

Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı yerini korurken, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş yeni Grup Başkanvekilleri oldu. Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan da yeniden aynı göreve getirildi. Grup Başkanvekili iken hiçbir listede kendine yer bulamayan Mehmet Muş'un ise bakan olabileceği belirtiliyor.

İşte AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı