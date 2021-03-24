Alev alev yanan baraka küle döndü

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki ağaçlık alanda bulunan bir baraka bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm barakayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, baraka kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, barakada yaşayan Behçet Yıldırım isimli vatandaşın korona virüs sebebi ile bir süre önce hayatını kaybettiği ve barakanın sahibinin ölümünün ardından boş kaldığı belirlendi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.