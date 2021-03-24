Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Mar 2021 - 21:20- Asayiş G: 24 Mar 2021 - 21:24

Alev alev yanan baraka küle döndü

Derince'de ağaçlık alan içerisinde bulunan bir baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
mask

Olay,  Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki ağaçlık alanda bulunan bir baraka bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm barakayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, baraka kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, barakada yaşayan Behçet Yıldırım isimli vatandaşın korona virüs sebebi ile bir süre önce hayatını kaybettiği ve barakanın sahibinin ölümünün ardından boş kaldığı belirlendi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

# yardım, Derince

24 Mar 2021 - 21:20 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 253 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 253 kişiye para cezası
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu mask
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı mask
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı mask
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
Dernek lokalinde pompalı paniği mask
Dernek lokalinde pompalı paniği
Yük gemisinde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi mask
Yük gemisinde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

GALERİ

Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler mask
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL