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24 Mar 2021 - 21:37- Eğitim G: 24 Mar 2021 - 21:41

5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar ertelendi

Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellendiğini duyurdu. Bakanlık illere, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademelerinde yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi. Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi. Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak.

3 MAYIS'TAN İTİBAREN YAPILACAK

"Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

SINAVLAR BAZI SINIFLARDA YÜZ YÜZE YAPILACAK

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek. Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

LİSELERDE DE ERTELENMİŞTİ

Bakanlık, dün yaptığı açıklama ile liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının da 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirmişti

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

# İstanbul, eğitim

24 Mar 2021 - 21:37 - Eğitim

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