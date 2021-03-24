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24 Mar 2021 - 22:04- Gündem G: 24 Mar 2021 - 22:09

Vodafone Net vatandaşı mağdur etti! Tamir etmediği internete fatura kesmiş!

Vodafone Net, İzmit’te ikamet eden bir vatandaşı 4 haftadır mağdur ediyor. Üstelik vatandaşın kullanamadığı internete fatura bile kesilmiş...

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Vodafone Net, İzmit’te oturan bir vatandaşın internet problemini 4 haftadır çözmüyor. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 hafta önce kullandıkları internetin kesilmesi üzerine şikayet kaydı oluşturan vatandaşın interneti 4 haftadır gelmedi. Konuyla ilgili, gereken ilginin gösterilmediğini belirten vatandaş, 1 aydan fazla süredir kullanamadıkları internete bir de fatura kesilmesinden şikayetçi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ GÜNCELLENMİYOR

Şikayetinde, internet problemlerinin 4 haftadır çözülmediğini ileten vatandaş, Vodafone Net’in internet altyapısı için başka bir firmayla çalıştığını ve iki firma arasındaki müşteri bilgilerinin güncellenmemesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Vatandaşın, şikayetvar.com’a yazdığı şikayet, şu şekilde:

TARİFE DEĞİŞTİRDİLER

İzmit'te yaklaşık 2 senedir Vodafone Net abonesiyiz. Geçtiğimiz senenin Ekim ayında yeni evimize taşınıp interneti de taşıttık. Hemen ardından bölgede fiber olmadığı için tarifemizi değiştirdiler ve daha düşük bir internet hızıyla kullanmaya devam ettik.

ESKİ EV ADRESİNE GİTMİŞLER

Tarife değişikliğinden bu yana hız ve bağlantı problemlerinin oluşması şöyle dursun neredeyse 1 aydır internetimiz yok. 3 haftadır arıza kaydı oluşturuyor, her gün arıyoruz, sözde aciliyet bildiriyorlar ama ne gelen var ne giden. İlk şikayet kaydından 1 hafta sonra teknik ekip bakım için bizi aradı, işimizi gücümüzü bırakıp evde adamları bekledik ama nasıl bir saçmalıksa önceki ev adresimize gitmişler. Gelmeleri için yeni ev adresini verdiğimizde de "Yeni şikayet kaydı oluşturmanız gerekiyor" diyerek gelmediler.

TÜRK TELEKOM’DA GÜNCEL DEĞİLMİŞ

Bu olayın hemen ardından yeni bir şikayet kaydı daha oluşturduk, bir hafta sonra alay eder gibi yine eski eve gitmişler. Alay mı ediyorsunuz bizimle? Bu sorunla ilgili olarak müşteri hizmetlerini aradığımızda adres bilgilerimizin Vodafone Net'te güncel olduğunu ancak internet altyapısını Türk Telekom'un sağladığını ve bilgilerimizin de Türk Telekom'da güncel olmadığını söylediler. "Güncellemek için ne yapabiliriz? Numarası var mı bu ekiplerin, kiminle görüşeceğiz? " diye sorduğumuzda da doğru düzgün bir cevap alamıyoruz.

OLMAYAN İNTERNETE FATURA KESTİLER

Evde 4 haftadır internet yok, hala Türk Telekom'dan arayıp da adres güncellemelerini bekliyoruz. Şaka gibi bir de fatura yazmışlar. Bir hizmet sağlayıcı olarak bize karşı olan tek mesuliyeti "hizmet sağlamak" olan şirket, öyle ya da böyle 4 haftadır hizmet vermiyor. Üstelik vermediği hizmete de fatura kesiyor. Vodafone Net ne zaman gelip de düzeltecek bu interneti? Biz hizmet alamadığımız bir şirkete neden "hizmet alma" adı altında fatura ödüyoruz.

TEK SORUMLULUĞU HİZMET SAĞLAMAK

Bir müşteri olarak, Vodafone Net'in kiminle ortaklık kurduğu ya da nasıl hizmet sağladığı bizi ilgilendirmiyor. Tek sorumluluğunuz hizmet sağlamak; öyleyse hizmet sağlayın! Ya da taahhüdümüzü iptal edin gidip başka bir firmadan internet alalım. 4 hafta, şu zamanda internetsiz kalmak için hayli uzun bir süre.

"EVDEN ÇALIŞIYORUZ"

Üstelik pandemi nedeniyle evden çalışıyoruz ve internete devamlı olarak ihtiyacımız var. Vodafone Net, bizi 4 haftadır mağdur ediyor hatta aklımızla alay eder gibi tamirat ve kontrol için sürekli eski adrese gidiyor. Konuyla ilgili hukuki süreci de en kısa zamanda başlatacağız.
# İzmit, Vodafone Net

24 Mar 2021 - 22:04 - Gündem

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