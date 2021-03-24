6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi

Körfez Kent Konutta oturan ve henüz 6 önce evlenen 34 yaşındaki Akademisyen M. Hamit Ekinci, bugün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Özel bir üniversitede akademisyen olduğu öğrenilen Ekinci'nin akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. genç yaşta kalbine yenilen Ekinci'nin cenazesinin Perşembe günü Körfez ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.