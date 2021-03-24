Körfez Kent Konutta oturan ve henüz 6 önce evlenen 34 yaşındaki Akademisyen M. Hamit Ekinci, bugün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Özel bir üniversitede akademisyen olduğu öğrenilen Ekinci'nin akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. genç yaşta kalbine yenilen Ekinci'nin cenazesinin Perşembe günü Körfez ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
24 Mar 2021 - 23:48- Asayiş Güncelleme: 24 Mar 2021 - 23:53
6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi
Körfez'de oturan ve henüz 6 önce evlenen 34 yaşındaki Akademisyen M. Hamit Ekinci, bugün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.