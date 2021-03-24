Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Mar 2021 - 23:48- Asayiş G: 24 Mar 2021 - 23:53

6 gün önce evlenen akademisyen, kalbine yenildi

 Körfez'de oturan ve henüz 6 önce evlenen 34 yaşındaki Akademisyen M. Hamit Ekinci, bugün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

  Körfez Kent Konutta oturan ve henüz 6 önce evlenen 34 yaşındaki Akademisyen M. Hamit Ekinci, bugün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Özel bir üniversitede akademisyen olduğu öğrenilen Ekinci'nin akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. genç yaşta kalbine yenilen Ekinci'nin cenazesinin Perşembe günü Körfez ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
# İstanbul, Körfez

24 Mar 2021 - 23:48 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 253 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 253 kişiye para cezası
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu mask
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı mask
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu mask
Marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı mask
Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı mask
D-100’de kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı mask
Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli'de kar yağışı başladı
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu mask
22 yaşındaki Beyza Nur ölü bulundu
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum" mask
Kızını ameliyat ettiren anne, Gölcük Medar’dan şikayetçi! "Hakkımı istiyorum"
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı! mask
Sirmen’in dev çiftliği 15 milyona satıldı!
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor mask
Bu geceye dikkat! Mevsim kışa dönüyor
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

GALERİ

Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi mask
Haber alınamayan iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Amedspor (Canlı anlatım)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye böyle seslendi
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler mask
Boş araziyi kamyonlar dolusu malzeme ile dev spor tesisine dönüştürdüler
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu! mask
Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu!
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı mask
FETÖ'den aranan kadın Adana'da yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL